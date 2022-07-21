«ВКонтакте» запустила отложенные звонки

Звонки на платформе видеоконференций от «ВКонтакте» теперь можно создавать заранее, в разделе планирования, и отправлять ссылки ее участникам, сообщила пресс-служба компании.

Функцию планирования добавили в приложение «VK Звонки» на iOS, Android, в десктопной и веб-версии. Пользователи создают встречи заранее, добавляют в календарь напоминания и отправляют ссылки участникам. В указанное время звонки становятся активными. Сервис подходит для регулярных подключений. Для этого при создании конференцию нужно сделать повторяющейся и указать интервал.

«Раздел планирования является одним из ключевых для выстраивания рабочих процессов и повышения эффективности команды. Это то, что профессиональные пользователи просили у нас в первую очередь», — объяснила СЕО «ВКонтакте» и «VK Звонков» Марина Краснова.