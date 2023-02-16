Технологии 16 февраля 2023, 16:33 «ВКонтакте» запустила новую ленту рекомендаций Соцсеть «ВКонтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента и ленту рекомендаций РИА «Новости»

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Социальная сеть «ВКонтакте» в рамках масштабного обновления приложения разработала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций. В нее входят фото, публикации, клипы и подборки контента в компактном виде.

Тест новой разработки начался еще в декабре прошлого года. Команда тестировщиков проверяла несколько вариантов интерфейса.

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Специалисты учли обратную связь от авторов и пользователей и создали ленту медиарекомендаций с поддержкой разного вида контента в тематических вертикалях. В ее основу вошли алгоритмы машинного обучения. Они на новом уровне определяют тематики и анализируют контент по разным направлениям.

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Одной из главных задач продукта стало знакомство аудитории с новыми авторами и форматами. Поэтому ленту сделали уникальной для каждого пользователя на основе его лайков, просмотров, комментариев и других действий в соцсети.

По словам СЕО-специалиста Марины Красновой, новая лента стала квинтэссенцией разработок «ВКонтакте» в области рекомендаций медиаконтента с использованием нейросетей.

«Обновленная лента „Для вас“ объединила весь накопленный потенциал, чтобы предложить лучшие медиарекомендации персонально для каждого пользователя», — подчеркнула она.

Продукт будет развиваться и поддерживать разные форматы социальной сети для максимального вовлечения, заключила Краснова.