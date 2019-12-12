«ВКонтакте» запустила аналог воспоминаний в Instagram

В «Воспоминаниях» можно увидеть фотографии и посты, которые пользователь сделал в этот день год или несколько лет назад.

«Вспомнить то, что когда-то было для нас так значимо. „Воспоминания“ напомнят вам о самых волнующих моментах и помогут поделиться ими с близкими. Поверьте, вам есть что вспомнить», — приводит пресс-служба слова обращения к пользователям социальной сети продуктового маркетолога «ВКонтакте» Натальи Алимовой.

Во «ВКонтакте» «приболели» сообщения Подробнее

Воспоминания будут формироваться в разделе автоматически — о том, что очередная подборка готова, просигнализирует оповещение. Программисты также добавили возможность вручную оформлять свои воспоминания. К каждому событию можно подобрать цветной фон, отметить на нем друзей или оставить хештег.

Переход в новый раздел в десктоп-версии находится под аватаром, в мобильной версии — в разделе «Другое», а в мобильном приложении VK — в трех точках.