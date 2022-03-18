«ВКонтакте» возглавила топ соцмедиа по объему контента и количеству авторов

Социальная сеть «ВКонтакте» стала лидером по количеству авторов и объему контента среди всех социальных сетей и коммуникационных платформ в России. Об этом говорится в данных исследования Brand Analytics.

По данным компании, 4,2 миллиона авторов публикуют более 14 миллионов записей во «ВКонтакте» каждый день, что является абсолютным максимумом среди всех социальных сетей и коммуникационных платформ в России.

За последнюю неделю количество ежедневных публикаций выросло на два миллиона (+16%), а количество авторов — на 800 тысяч (+23%).

Исследование специалисты Brand Analytics провели с 1 февраля по 17 марта 2022 года. Все это время социальная сеть показывает активный рост.