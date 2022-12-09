Технологии 09 декабря 2022, 10:41 «ВКонтакте» восстановилась после боя Сервисы «ВКонтакте» заработали в прежнем режиме "ВКонтакте"

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Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу своих сервисов после сбоя. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

«Сервисы „ВКонтакте“ работают в обычном режиме», — объявил представитель соцсети.

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Утром 9 декабря пользователи пожаловались на проблемы с воспроизведением музыки, обновлением ленты, отправкой комментариев, загрузкой чатов и своих страниц. Сервис Downdetector подсчитал, что в 76% случаев не работал мессенджер, в 12% — мобильное приложение, в 9% — сайт. Техподдержка получила жалобы не только из России, но и из ЮАР — о неполадках рассказали жители Кейптауна. На своей странице администрация соцсети написала, что трудности испытывают только некоторые владельцы аккаунтов и скоро проблему устранят.

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Другой крупный сбой в работе соцсети произошел 4 декабря. Сервис Brand Analytics зарегистрировал более 150 жалоб, в основном на мобильное приложение — пользователи не могли отправить сообщение, либо оно совсем не работало.