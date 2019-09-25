«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя
Пользователи пожаловались на перебои в работе социальной сети «Вконтакте», зафиксированные около 18:00 мск. Проблемы коснулись в основном центральной части России. Но вскоре работа соцсети наладилась.
«ВКонтакте» упала по всей РоссииПодробнее
По данным сайта Downdetector, 73% пользователей сообщили о проблемах с сайтом. Не могли отправить сообщения 19% сообщивших о неполадках, и войти на сайт — еще 6%.
Возмущенные пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Казани и Нижнего Новгорода оставили 3381 комментарий.
В настоящее время соцсеть функционирует без проблем.