«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

Пользователи пожаловались на перебои в работе социальной сети «Вконтакте», зафиксированные около 18:00 мск. Проблемы коснулись в основном центральной части России. Но вскоре работа соцсети наладилась.

«ВКонтакте» упала по всей России Подробнее

По данным сайта Downdetector, 73% пользователей сообщили о проблемах с сайтом. Не могли отправить сообщения 19% сообщивших о неполадках, и войти на сайт — еще 6%.

Возмущенные пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Казани и Нижнего Новгорода оставили 3381 комментарий.

В настоящее время соцсеть функционирует без проблем.