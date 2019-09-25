  • «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

    25 сентября 2019, 19:22

    Анастасия Кукова

    Пользователи пожаловались на перебои в работе социальной сети «Вконтакте», зафиксированные около 18:00 мск. Проблемы коснулись в основном центральной части России. Но вскоре работа соцсети наладилась.
    «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

    «ВКонтакте» упала по всей России

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    По данным сайта Downdetector, 73% пользователей сообщили о проблемах с сайтом. Не могли отправить сообщения 19% сообщивших о неполадках, и войти на сайт — еще 6%.

    Возмущенные пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Казани и Нижнего Новгорода оставили 3381 комментарий.

    В настоящее время соцсеть функционирует без проблем.