«ВКонтакте» сообщила о запуске мобильного приложения «VK Клипы»

Соцсеть «ВКонтакте» запустила отдельное приложение «VK Клипы» для мобильных устройств iOS и Android. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновленном редакторе, увеличенная до трех минут длительность клипов — нововведения предоставят больше возможностей создателям контента», — сказано в сообщении соцсети.

Пользователи могут сначала быстро посмотреть видео, в том числе и в гостевом режиме. Кроме того, обновились рекомендации с учетом тем, интересов и обратной связи.

Новое приложение сфокусировано на трендовом контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съемке, редактировании и просмотре клипов. Эксклюзивные функции доступны исключительно в новом приложении. Благодаря новым технологиям и оптимизации внутренней архитектуры «VK Клипы» работают еще быстрее, особенно во время работы с камерой и при обработке видео.

Автор может переснять ролики или доснять, а также разделить и объединить их, изменить порядок фрагментов, длительность, цветовые фильтры, реверс.

К запуску приложения команда «Клипов» подготовила уникальные маски, эффекты и фильтры. Среди них новый эффект «На связи», с помощью которого каждый сможет снять скетч про неожиданный звонок от Сергея Жукова, Клавы Коки, Ильи Соболева и других исполнителей.

«VK Клипы» объединяют миллионы талантов, привлекающих внимание миллионов зрителей, и мы рады сегодня представить новое мобильное приложение, где все будет только про творчество и только про короткие вертикальные видео Марина Краснова CEO «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Клипов».

По ее словам, с момента начала работы сервиса в 2020 году и анонса отдельного приложения в прошлом году интерес к платформе постоянно рос.

«Благодаря нововведениям и эксклюзивным возможностям новых камеры и редактора, развитию рекомендательной системы „VK Клипов“ все больше авторов, в особенности новые клиперы, снимающие вовлекающий контент, попадают в топы и набирают охваты и подписчиков», — добавила она.

«VK Клипы» — это активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео, которая изначально появилась как раздел внутри «ВКонтакте». В марте 2022 года число авторов клипов увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралем. Суточные просмотры коротких роликов достигли одного миллиарда, что стало абсолютным рекордом для сервиса.