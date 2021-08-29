«ВКонтакте» снова упал

Социальная сеть «ВКонтакте» дала сбой. Пользователи сообщили о неполадках в работе соцсети в воскресенье утром.

О проблемах в работе «ВКонтакте» свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Первые сообщения о неполадках поступили от пользователей в 08:04 по московскому времени.

Большинство жалоб (79%) юзеров связано с тем, что у них не открывается сайт. У 19% пользователей возникли проблемы с попыткой авторизоваться. И в 2% случаев люди не смогли отправить сообщения.

Проблемы с работой «ВКонтакте» наблюдаются у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде российских городов. Причины неполадок пока неизвестны.

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили наличие неполадок.

«У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов „ВКонтакте“, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили в компании.

Это уже второй сбой в работе «ВКонтакте» за последние две недели. Ранее пользователи соцсети столкнулись с неполадками 18 августа. Перед этим сбой произошел 1 июля.

На уходящей неделе ряд пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения «Яндекс Go». Это произошло утром во вторник, 24 августа. Сервис засбоил у пользователей в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.