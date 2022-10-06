«ВКонтакте» проведет благотворительную акцию в честь 16-летия | 360°

Технологии 06 октября 2022, 17:20 Поделиться Telegram

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Viber «ВКонтакте» проведет благотворительную акцию в честь 16-летия Соцсеть «ВКонтакте» устроила к 16-летию благотворительную кампанию «Добрый день рождения» РИА «Новости»

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Соцсеть «ВКонтакте» в честь своего 16-летия запустит благотворительную кампанию «Добрый день рождения». В мини-приложении VK Чекбэк откроется раздел, в котором пользователи в рамках игровых проектов смогут получить добрые и увлекательные задания. Наградой станут ценные призы и подарки от партнеров соцсети.

Акция продлится до 28 октября. Ее цель — сделать системную благотворительность еще более доступной и популярной.

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Одним из заданий будет раскрасить праздничный логотип «ВКонтакте» — чем больше рисунков создаст пользователь, тем выше будет его шанс выиграть суперприз. За каждый раскрашенный логотип соцсеть добавит по 16 рублей на счет благотворительного фонда поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта «Лучшие друзья». В мини-приложении появится возможность помочь фонду и самостоятельно: после перевода выбранной суммы участники акции получат специальный статус «Суперспособность делать добро» и дополнительную возможность выиграть призы.

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Средства, которые направят в фонд по итогам кампании, помогут людям с особенностями развития и интеллекта найти друзей, новые увлечения, хобби и работу. Познакомиться с деятельностью фонда «Лучшие друзья» можно на странице акции.

CEO-менеджер «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что соцсеть уже 16 лет соединяет миллионы людей, сервисы и компании для общения, развлечений, образования, получения и предоставления услуг.

«За это время во „ВКонтакте“ появились многомиллионные сообщества, мы преодолели отметку в 100 миллионов активных пользователей в месяц, пользователи обмениваются 15 миллиардами сообщений в сутки, авторы контента в этом году заработали уже больше трех миллиардов рублей», — добавила она.

Марина Краснова поздравила команду, аудиторию, авторов, партнеров соцсети с ее днем рождения и заявила, что впереди новые высоты.

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