Технологии 12 декабря 2022, 12:24 «ВКонтакте» представила приложение для Apple Watch Пользователям «ВКонтакте» представили приложение для Apple Watch "ВКонтакте"

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Разработчики «ВКонтакте» завершили работу над приложением для умных часов Apple Watch. Теперь их обладатели смогут быть на связи в любой момент, сообщила пресс-служба социальной сети.

Сообщения и музыка по-новому

С помощью новинки пользователи смогут получать важные уведомления, слушать музыку без необходимости доставать смартфон, общаться и оставаться на связи в любой момент — на ходу, во время покупок или занятий спортом. В зависимости от выбранных настроек пользователи начнут получать моментальные оповещения о важных событиях — заявках в друзья, новых сообщениях или комментариях к публикациям.

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Не отрываясь от дел, можно будет быстро отвечать на сообщения, а также связываться с друзьями или родными, когда пользоваться смартфоном неудобно. Приложение «ВКонтакте» для Apple Watch позволит прослушивать треки из многомиллионной коллекции «VK Музыки» в любом месте — от тренажерного зала до общественного транспорта.

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В социальной сети напомнили, что сервисами платформы «Здоровье ВКонтакте» пользуются более семи миллионов человек. Приложение для умных часов синхронизировали с «Шагами ВКонтакте», чтобы пользователи соревновались с друзьями и отслеживали, сколько прошли километров.

На связи с пользователями

Технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь рассказал, что социальную сеть стремятся сделать максимально удобной и доступной в любой ситуации и с любого устройства.

«Обладатели Apple Watch смогут оперативно решать повседневные вопросы, общаться, всегда быть на связи с друзьями и не упускать ничего важного. Мы продолжим собирать обратную связь от пользователей и комплексно развивать возможности нового приложения», — добавил он.

В приложении для умных часов добавили личную цифровую визитку. Пользователи смогут быстро поделиться профилем «ВКонтакте» с собеседником.

В начале декабря россияне отметили День волонтера. «ВКонтакте» начисляла баллы за выполнение заданий в честь праздника.