«ВКонтакте» повысил уровень защиты личных данных пользователей от взломов

Социальная сеть «ВКонтакте» внедрила новую функцию в систему защиты личных данных пользователей VK Protect, которая повысит безопасность аккаунтов от попыток взлома страницы через сторонние приложения. Об этом сообщила пресс-служба «ВК».

Нововведение поможет пользователям сохранить персональные данные от недобросовестного использования. Она доступна для посетителей с устройств на платформе Android и использующих официальное приложение «ВКонтакте».

Разработчики сторонних приложений для доступа к «ВК» с открытым API методом могут также добавить к себе обновление системы безопасности, связавшись с командой поддержки сети.

«Отвечая за месячную аудиторию больше 100 миллионов пользователей, мы не забываем и про человеческий фактор. Безопасность данных пользователей — приоритет для нашей команды. Новая функция защиты существенно повысит безопасность нашей аудитории», — заявил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Ранее депутат Числов предложил назвать улицу в Орле именем Павла Дурова — основателя «ВКонтакте» и месенджера Telegram.