«ВКонтакте» поможет начинающим стримерам: соцсеть запустила программу поддержки для авторов прямых трансляций

Социальная сеть предложит активным стримерам бесплатное промо на площадке — так платформа поможет новым авторам рассказать о своем контенте широкой аудитории и набрать первых подписчиков. Стримеры смогут получить месяц помощи в продвижении, место в топе сообществ в категории «Блогеры», а также анонсы с упоминанием проекта в сообществе VK Video Creators. Присоединиться к программе поддержки смогут все авторы, которые пришли или вернулись во «ВКонтакте» с 1 марта 2022 года.

Программа познакомит пользователей «ВКонтакте» с новыми авторами, которые создают оригинальный и интересный контент, но ранее активно не вели страницу в соцсети. В программу смогут попасть авторы контента любой тематики: стримов мастер-классов, повседневной жизни, путешествий, прохождения компьютерных игр и многого другого. Авторы, которые только начинают карьеру, смогут пройти бесплатный курс обучения видеоблогингу и получить консультации от специалистов команды «ВКонтакте». Новички узнают, как создать личный бренд и построить вокруг него комьюнити, какую тематику выбрать, какие лайфхаки помогут улучшить их контент.

Источник фото: «ВКонтакте»

«ВКонтакте» объединяет миллионы создателей контента. Они ведут сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, подкастами, историями: ежегодно авторы публикуют свыше 5,6 миллиарда материалов. Команда развивает алгоритмы для продвижения качественных публикаций в ленте новостей и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнерская программа, маркет-платформа, VK Donut и другие инструменты монетизации. В сообществе «„ВКонтакте“ с авторами» можно найти ссылки, советы и новости, которые будут полезны как начинающим, так и опытным контентмейкерам.

«ВКонтакте» отмечает рекордный рост интереса аудитории к видеоконтенту — в марте платформа VK Видео достигла рекорда в 2,45 миллиарда ежедневных просмотров. Соцсеть лидирует в России по объему контента и количеству авторов. По данным Brand Analytics, в марте более 27 миллионов авторов опубликовали свыше 468 миллионов постов и комментариев во «ВКонтакте» — это больше, чем на всех остальных площадках, вместе взятых.