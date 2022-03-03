«ВКонтакте» подвела итоги работы в четвертом квартале 2021 года

«ВКонтакте» подвела итоги большой работы в четвертом квартале прошлого года. В декабре видео из социальной сети собрали 1,2 миллиарда просмотров в день. Это стало рекордным количеством. Выручка в конце года выросла на 12%, составив 8,1 миллиарда рублей.

За весь прошлый год выручка «ВКонтакте» выросла на 21,9% — до 27,9 миллиарда рублей.

Сейчас социальная сеть сохраняет лидерство как крупнейшая в России. Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» в стране — 72,5 миллиона пользователей, а дневная — 47 миллионов.

Каждый год пользователи «VK Видео» смотрят 2,2 миллиарда уникальных видео, а авторы загружают свыше 250 миллионов роликов.

Каждый месяц видео во «ВКонтакте» смотрят 75 миллионов зрителей. За год общее число коротких вертикальных видео на платформе «Клипы ВКонтакте» выросло на 223%.

Ежемесячно в «VK Звонках» общаются 20 миллионов человек. Каждый день люди обмениваются в соцсети 15 миллиардами сообщений.

В декабре прошлого года число мини-приложений выросло на 53%, достигнув 39 700. Месячная аудитория VK Mini Apps увеличилась на 18% и составила 46 миллионов.