«ВКонтакте» подвела итоги года и анонсировала новое приложение

Социальная сеть «ВКонтакте» рассказала о главных технологических достижениях и событиях 2021 года. Также она сообщила о готовящейся новинке. Речь идет об отдельном мобильном приложении платформы «VK Видео». Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

«В этом году ключевым направлением технологической стратегии нашей команды стало инновационное и прорывное развитие технологий в области видео и конференц-связи, алгоритмов машинного обучения на платформе и ускорение доставки контента за счет сетевой оптимизации — чтобы независимо от уровня мощности устройства или стабильности сети пользовательский опыт был максимально богатым и комфортным», — рассказал CTO «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонков» Александр Тоболь.

Он добавил, что в 2021 году соцсеть одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC, таким образом доставка контента ускорилась в два раза.

Также «VK Звонки» стали первой платформой, где неограниченное количество участников могут одновременно подключаться к онлайн-встрече с аудио и видео, а новая видеоплатформа «VK Видео» уже в самом начале своего пути стала № 1 в России по размеру ежедневной аудитории.

«Отдельное десктопное приложение „VK Звонков“, которое мы запустили в этом году, и новое мобильное приложение „VK Видео“, которое появится в 2022 году, предоставят всем пользователям VK возможность ощутить всю пользу и преимущества передовых технологий нашей экосистемы во время работы, учебы, отдыха, общения с друзьями и решения повседневных дел», — добавил Тоболь.

Зрители «VK Видео», которая объединяет видеоресурсы соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех видеопродуктов VK, смотрят более двух миллиардов уникальных видео ежегодно. В свою очередь авторы роликов загружают больше 250 миллионов видео. «VK Видео» в сутки собирает больше двух миллиардов просмотров, видео в социальной сети «ВКонтакте» каждый месяц смотрят 75 миллионов зрителей, уточнили в пресс-службе соцсети.