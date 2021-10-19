Соцсеть «ВКонтакте» открыла мастерскую журналистики для студентов МГУ

«ВКонтакте» открыла второй сезон творческой мастерской на журфаке МГУ имени Ломоносова. Команда соцсети вместе с приглашенными экспертами научит студентов создавать медиа и расскажет о трансформации отрасли, сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Студенты в мастерской будут трудиться над собственными прототипами цифровых медиа, а команда «ВКонтакте» и представители СМИ будут курировать их работы. Все слушатели получат сертификаты об участии. А авторам самых перспективных проектов достанутся гранты на продвижение и фирменный мерч.

Участниками станут более 100 студентов журфака МГУ разных курсов и форм обучения. Мастерская начала работу 19 октября. Занятия будут проходить один раз в неделю. Свои проекты студенты будут защищать 21 декабря.

«Быть частью индустрии в стране становится все сложнее, и мы хотим вдохновить тех, кто решил попробовать себя в журналистике в эти непростые для нее времена. В процессе работы в мастерской студенты познакомятся со специалистами из интересной для них сферы, узнают больше о разных форматах СМИ, продвижении и монетизации», — рассказал менеджер образовательных проектов «ВКонтакте» Андрей Мурашев.

Ранее социальная сеть представила новый сервис «VK Видео», писал RT.

Между тем «Газета.ru» представила подборку самых интересных клипов недели из «ВКонтакте».