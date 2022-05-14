«ВКонтакте» открыла доступ к инфраструктуре «VK Видео» разработчикам IT-сервисов

В «VK Видео» произошло масштабное обновление: платформа стала более мощной, быстрой и вместительной. Это плюс не только для пользователей, но и для IT-специалистов, которые смогут получить доступ к инфраструктуре видеохостинга для хранения, обработки, быстрой загрузки видео и проведения стримов.

«„ВКонтакте“ предоставит разработчикам IT-сервисов возможность использовать технологии видеоплатформы „VK Видео“ в своих продуктах — соцсеть открывает доступ к собственным технологиям видео и трансляций, а также инфраструктуре», — рассказал технический директор соцсети Александр Тоболь.

Разработчики смогут получить доступ к инфраструктуре платформы для хранения, обработки видео, проведения прямых трансляций, а также к SDK-видеоплееру и быстрой загрузке медиафайлов для web-, iOS- и Android-приложений.

На платформе возможна мгновенная обработка видео различных форматов, чтобы пользователи могли смотреть ролики на любых устройствах в нужном качестве сразу после загрузки. При этом алгоритмы подберут качество автоматически, относительно пропускной способности сети и характеристик устройства, а облачная система позволит справиться с нагрузкой.

Инфраструктура платформы «VK Видео» и SDK (software development kit, комплект для разработки программного обеспечения — прим. ред.) позволят разработчикам IT-сервисов использовать готовые продвинутые решения по работе с видео.

С помощью SDK можно будет встроить продукт готовый плеер, который обеспечивает подбор оптимального формата, разрешения и подходящего кодека в зависимости от устройства. Можно использовать и готовый интерфейс с привычными элементами управления.

«Интеграция готовых решений „VK Видео“ поможет создателям видеосервисов упростить процесс разработки и сконцентрироваться на развитии собственных продуктов и технологий», — отметили в пресс-службе соцсети.