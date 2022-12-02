Технологии 02 декабря 2022, 00:26 «ВКонтакте» объяснила блокировку паблика группы «Тату» Соцсеть «ВКонтакте» опровергла сообщения о блокировке страницы группы «Тату» РИА «Новости»

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Соцсеть «ВКонтакте» не получала распоряжений о необходимости блокировки официальной страницы поп-группы «Тату», сообщило издание «Ридус». Проблемы с доступом к паблику в руководстве социальной сети объяснили настройками приватности, которые установили модераторы музыкального коллектива.

«Администраторы страницы самостоятельно изменили возрастные ограничения паблика, поэтому на некоторых платформах он может быть доступен только подписчикам», — рассказали представители «ВКонтакте».

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Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о проблемах с доступом к странице «Тату». Подписчики сообщали, что получали предупреждения о «недопустимых материалах» для просмотра.

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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая раскритиковала российскую группу. По мнению парламентария, солистки «Тату» пропагандируют в России ЛГБТ-отношения, сообщила НСН.

В сентябре участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина впервые за девять лет выступили на совместном концерте. Они назвали мероприятие в Минске «разовой акцией» и подчеркнули, что не воссоединялись в рамках коллектива.