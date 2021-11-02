«ВКонтакте» инвестировала в правду о коронавирусе

Социальная сеть «ВКонтакте» инвестировала 100 миллионов рублей в распространение правдивой информации о пандемии коронавируса и вакцинации. Об этом сообщили в блоге компании.

«ВКонтакте» с марта 2020 года поддерживает проекты по информированию пользователей о коронавирусе и прививках. Компания также помогает НКО и вкладывается в благотворительные проекты, направленные на борьбу с COVID-19. Общая сумма таких вложений уже превысила 100 миллионов рублей.

Социальная сеть сотрудничает с Минздравом России, ВОЗ и другими профильными организациями. Созданы инструменты, которые позволяют пользователям быть в курсе эпидемической ситуации и актуальной статистики по заболеваемости ковидом. Также запущено мини-приложение «Коронавирус», в самой соцсети есть тематическая лента.

«С начала пандемии поддержку „ВКонтакте“ получило больше 150 благотворительных организаций. Социальная сеть выдает целевые гранты НКО для борьбы с коронавирусом, проводит трансляции с врачами и сотрудничает с волонтерами», — рассказала руководитель социальных проектов компании Екатерина Кочнева.

Ранее «ВКонтакте» открыла мастерскую журналистики для студентов МГУ.