«ВКонтакте» добавила функцию экономии трафика в «VK Видео»

Российская социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию для видеоплатформы «VK Видео», которая пригодится пользователям с ограниченным трафиком интернета. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Технология автоматически подберет соответствующее качество видеоролика, что поможет сохранить трафик при просмотре с компьютера или смартфона.

Соответствующий режим экономии трафика можно включить в настройках видеоплеера, что актуально для пользователей при использовании мобильной сети или нестабильной связи. В этом случае качество ролика понизится до разрешения 480 р, а при необходимости — и еще ниже, чтобы обеспечить потребителю непрерывный доступ к видеоконтенту.

Технология экономии трафика доступна как при просмотре конкретного видео, так и в режиме просмотра видеороликов из ленты новостей. Функция помогает также сохранить заряд батареи смартфона, при ее использовании он расходуется в 1,5 раза медленнее. Вернуться к привычному режиму можно также в настройках, например, при использовании Wi-Fi-соединения.

Технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь сообщил, что эту идею подсказала сама аудитория, а социальная сеть старается своевременно отвечать на запросы пользователей.

Ранее стало известно, что сервис «VK Видео» стал доступен на Smart TV для телевизоров Samsung, LG. Также в ближайшее время оценить возможности приложения смогут владельцы устройств Apple TV.