«ВКонтакте» анонсировала создание виртуальных аватаров

Технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о создании цифровых аватаров пользователей — Vmoji. Новая функция будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей, сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Нейросети помогают моделировать аватар так, чтобы изображение персонажа было максимально похоже на человека, распознанного на фото. Пользователь сможет создать цифровой аватар, всего лишь загрузив свое фото или сделав селфи.

В компании считают, что визуальные аватары помогут пользователям разнообразить общение и самовыражаться. Аватары будут доступны не только внутри сервисов «ВКонтакте», но и в других продуктах экосистемы VK. Соцсеть запустит функцию в ближайшем будущем.

«Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной „ВКонтакте“. Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми», — рассказал Александр Тоболь.

Он добавил, что в перспективе такой аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если качество сети не позволит передать видеоизображение. Кроме того, в виртуальной вселенной «ВКонтакте» появятся решения на базе технологий NFT.