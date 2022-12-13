Технологии 13 декабря 2022, 10:25 «ВКонтакте» адаптировала технологию NFT под аватары своих пользователей Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис NFT и анонсировала маркетплейс токенов

Читать 360tv в

Пользователи «ВКонтакте» смогут создавать картины, музыку, анимацию, защищать права на них при помощи невзаимозаменяемых токенов и продавать на специальном маркетплейсе. Администрация соцсети представила на пресс-конференции новый сервис VK NFT.

Технический директор Александр Тоболь объяснил, что использование таких технологий сейчас в тренде, и «ВКонтакте» решила ему соответствовать. Пользователи смогут создавать арт с правом собственности, а потом продавать его. Причем речь идет не только о картинах и музыке, но и простых аватарках.

Реклама

Общаться и зарабатывать художники смогут на специальном маркетплейсе. Для того чтобы авторы понимали, как это работает, соцсеть запустила курс по NFT. Новый сервис по переносу невзаимозаменяемых токенов в соцсеть уже работает с блокчейн-платформами Ethereum, Polygon, а в 2023 году подключится к TON.

Реклама