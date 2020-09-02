Названа опасность постоянно включенного Bluetooth

Если не выключать Bluetooth, можно не только быстрее разрядить телефон. Благодаря этой функции хакеры способны добраться до хранящихся в памяти устройства личных сведений.

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев объяснил в беседе с агентством «Прайм», чем опасен беспроводной вид передачи данных.

«Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве», — предупредил специалист. Речь здесь идет о фотографиях, электронных письмах и текстах. Не исключено, что злоумышленник будет контролировать гаджет и рассылать с него различные нежелательные сообщения.

Тимофеев привел в пример рассказ с фестиваля What The Hack в Нидерландах. Специалисты из группы Trifinite показали, как можно подслушать разговор через Bluetooth-гарнитуру проезжающего мимо водителя, если у вас есть ноутбук с Linux, спецпрограмма и направленная антенна.

Наглядно убедиться в том, что хакеры вполне могут управлять каким-либо гаджетом, можно при помощи компьютерной мыши, подключенной к тому или иному устройству через Bluetooth.

Беспроводную передачу данных эксперт посоветовал отключать сразу после использования по назначению. Иначе Bluetooth станет для мошенников настоящей находкой.