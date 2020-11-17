Вклад российских IT-компаний в мировой рынок признали мизерным

Среди более 10 тысяч технологических компаний, появившихся в развивающихся странах с 2014 года, на долю России приходятся лишь 3%. Об этом говорится в отчете Boston Consulting Group (BCG).

В сотню главных IT-компаний из развивающихся стран BCG включила шесть российских. Это «Яндекс», Mail.ru Group, Wildberries, разработчик мобильных игр Playrix, разработчик программного обеспечения 1С и Тинькофф-банк, сообщил «Коммерсант».

При этом российские лидеры индустрии в среднем оцениваются в 5,2 миллиарда долларов каждый, что несколько ниже, чем у похожих лидирующих компаний на других развивающихся рынках, сказано в отчете.

По словам Александра Чачавы из Leta Capital, из статистики выпадают российские фирмы, которые выходят на глобальные рынки. Они регистрируются в других юрисдикциях, чтобы было легче искать клиентов.

Компании, которые не скрывают российского происхождения, сталкиваются с заниженной оценкой в сравнении с иностранными конкурентами, уверен основатель A.Partners Алексей Соловьев.