Вкалывают роботы, а не человек. Автоматизированного оператора такси разработали в Реутове

Профессия операторов по приему заказов на пассажирские перевозки может исчезнуть в скором времени. Их заменят роботы, которые и будут общаться с клиентами. Молодые специалисты из Реутова разработали специальную программу, с помощью которой заказы такси принимаются без человека. Такие роботы уже спешно работают в нескольких городах России.

Робота создали молодые ребята. Свой уникальный стартап они начали несколько лет назад. И сегодня в таких российских городах, как Ульяновск, Самара, Брянск и Орск заказы такси принимают не девушки-операторы, а робот, который может обрабатывать до тысячи звонков одновременно.

«Владелец компании понимает: ага, мне выгоднее, чтобы у меня на телефоне не человек сидел, а робот. Но девушек-то жалко, они работают у меня давно и хорошо. Просто мне платить им дорого, они находят им другую какую-то работу», — говорит директор клиентского сервиса компании «Voxi» Ренат Зейнутдинов.

Источник фото: телеканал «360»

Таким образом, в Орске один робот заменил 6 диспетчеров. А в принципе, может заменить вообще всех. Кто-то скажет — да кто сейчас вызывает такси по телефону?! Все давно уже пользуются приложениями известных агрегаторов. Однако, это не так. По статистике, в России число клиентов, вызывающих машину по телефону, больше, чем заказывающих через мобильник. И такие показатели не только у нас, но и в Европе.

«Все города, помимо Лондона, заказы принимают через звонок. Потому что большое количество старшего населения, и они со смартфонами не дружат», — сказал директор по развитию компании «Voxi» Александр Кожевников.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, разработчики из Реутова сейчас ведут переговоры о поставке своих роботов для такси в Англию и в Болгарию. А вот в московский регион ребята заходить пока не готовы. Здесь все уже привыкли к сложным заказам, поэтому робота надо совершенствовать.

«Более сложные схемы. Люди гораздо более привередливые. И опять же проблема с картами, пересекающимися названиями — это то, над чем мы сейчас работаем. Чтобы можно было выйти в Москву и область с хорошим продуктом, а не просто, чтобы было», — отметил Ренат Зейнутдинов.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята обещают продолжать работу, совершенствуя своего робота, чтобы, возможно, через пару лет покорить столицу и ее окрестности.

«Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек», — строчки из известной песни из фильма «Приключения Электроника», спетой еще в далеком 79-м году, все больше воплощаются в жизнь. Эксперт по роботизации контактных центров компании «Крок» Дмитрий Песоцкий считает, что это очень точное предсказание. И абсолютная роботизация нашей жизни — лишь вопрос времени.

«Какие-то простые задачи уже давно решают роботы в контактных центрах. Как, например, маршрутизация звонка. Зачем, например, держать людей, для того, чтобы соединить тебя с Иваном Петровым, когда это может сделать робот? А человека обучить решать более сложные проблемы, с которым робот не справится», — говорит Дмитрий Песоцкий.

Источник фото: телеканал «360»

Абсолютно противоположное мнение выразила управляющий консультант по подбору персонала компании «Хэйнс» Светлана Попова. Она уверена, что робот впадет в ступор, если просьба человека хоть чуть-чуть отклонится от заданной программы.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что роботы абсолютно бесполезны для нашей страны. У нас большинство населения «40+» не привыкло работать с машинами. Я поделюсь с вами своим личным примером. Моя мама недавно звонила сотовому оператору и пыталась решить простейший вопрос. У нее заняло это 10 минут. Она действительно не могла разобраться с кнопками, которые ей говорил робот, она не могла понять, что нужно делать. В какой-то момент она просто положила трубку и позвонила мне. Я думаю, что если бы ей ответил обычный человек, она решила бы свой вопрос за 1 минуту», — утверждает Светлана Попова.