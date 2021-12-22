VK запустит новую программу защиты пользователей и их данных

VK начала большую реформу системы информационной безопасности. Появится обновленная программа защиты пользователей и их данных VK Protect. Об этом рассказал директор по информационной безопасности компании Антон Антропов.

Во всех сервисах компании введут VK ID. Всем пользователям станет доступна двухфакторная аутентификация.

Мы создаем комплексную систему повышения безопасности пользователей. Наша цель не просто обеспечить техническую защиту ваших профилей и данных с помощью существующих инструментов, но еще помочь людям грамотно ими пользоваться Антон Антропов.

Компания откроет новый центр управления безопасностью — в личном кабинете VK ID.

Особенности VK Protect

VК расширила применение двухфакторной аутентификации. Благодаря VK ID она доступна во всех сервисах компании, где есть авторизация через учетную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и приложения.

Уже в феврале двухфакторная аутентификация станет обязательной для администраторов сообществ «ВКонтакте» с более чем 10 тысячами подписчиков.

В результате это станет дополнительной защитой сообществ, в которых администраторы еще не включили двухфакторную аутентификацию. Это отметил директор по информационной безопасности «ВКонтакте» Рустэм Газизов.

Единые сервисы безопаснее и надежнее, чем десятки разных учеток, за каждой из которых надо следить отдельно. В личном кабинете VK ID можно управлять подключенными к аккаунту проектами, завершать сессии VK ID или менять пароль, если заметишь подозрительную активность Рустэм Газизов.

В начале 2022 года в личном кабинете VK ID появится Центр управления безопасностью. Пользователи смогут получить личные рекомендации по защите данных.

Там же предусмотрят гибкие настройки уровней приватности и доступа. Об этом сообщила директор по экосистемным продуктам VK Ольга Фролова.

В основе наших продуктов лежат открытость, безопасность и удобство распространения информации. Мы постоянно боремся с фишингом и максимально оперативно оповещаем наших пользователей о любой подозрительной активности Ольга Фролова.

Она заключила, что компания будет и дальше активно просвещать пользователей Рунета о безопасности.