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    22 декабря 2021, 10:43

    VK запустит новую программу защиты пользователей и их данных

    Анастасия Аброськина

    VK начала большую реформу системы информационной безопасности. Появится обновленная программа защиты пользователей и их данных VK Protect. Об этом рассказал директор по информационной безопасности компании Антон Антропов.

    VK запустит новую программу защиты пользователей и их данных | Изображение 1

    Во всех сервисах компании введут VK ID. Всем пользователям станет доступна двухфакторная аутентификация.

    Мы создаем комплексную систему повышения безопасности пользователей. Наша цель не просто обеспечить техническую защиту ваших профилей и данных с помощью существующих инструментов, но еще помочь людям грамотно ими пользоваться

    Антон Антропов.

    Компания откроет новый центр управления безопасностью — в личном кабинете VK ID.

    Особенности VK Protect

    VК расширила применение двухфакторной аутентификации. Благодаря VK ID она доступна во всех сервисах компании, где есть авторизация через учетную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и приложения.

    Уже в феврале двухфакторная аутентификация станет обязательной для администраторов сообществ «ВКонтакте» с более чем 10 тысячами подписчиков.

    В результате это станет дополнительной защитой сообществ, в которых администраторы еще не включили двухфакторную аутентификацию. Это отметил директор по информационной безопасности «ВКонтакте» Рустэм Газизов.

    Единые сервисы безопаснее и надежнее, чем десятки разных учеток, за каждой из которых надо следить отдельно. В личном кабинете VK ID можно управлять подключенными к аккаунту проектами, завершать сессии VK ID или менять пароль, если заметишь подозрительную активность

    Рустэм Газизов.

    В начале 2022 года в личном кабинете VK ID появится Центр управления безопасностью. Пользователи смогут получить личные рекомендации по защите данных.

    Там же предусмотрят гибкие настройки уровней приватности и доступа. Об этом сообщила директор по экосистемным продуктам VK Ольга Фролова.

    В основе наших продуктов лежат открытость, безопасность и удобство распространения информации. Мы постоянно боремся с фишингом и максимально оперативно оповещаем наших пользователей о любой подозрительной активности

    Ольга Фролова.

    Она заключила, что компания будет и дальше активно просвещать пользователей Рунета о безопасности.