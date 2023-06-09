Технологии 09 июня 2023, 01:09 VK запустит интерактивные инсталляции в 10 городах России VK Порталы появятся в 10 регионах страны ко Дню России

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Соцсеть VK подготовила к запуску интерактивные инсталляции с видеосвязью. Эти системы появятся в 10 российских городах, сообщила пресс-служба компании.

«В этом году VK Порталы обновились: теперь прохожие смогут не только пообщаться с жителями других городов, но и станцевать с маскотами, отправить стикеры и примерить маски», — сказано в сообщении.

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VK Порталы соединит Дербент, Иркутск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ставрополь, Хабаровск, Челябинск и Якутск. Видеосвязь будет доступна с 10 по 18 июня.

Москвичи смогут использовать инсталляцию в парке Зарядье с видом на Храм Василия Блаженного, в Санкт-Петербурге ее установят на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом, в Ставрополе — на площади имени Святого князя Владимира, а в Якутске — на площади Победы Ветеранов.

Каждый желающий сможет пообщаться с жителем другого города, для этого нужно будет подойти к экрану и поприветствовать собеседника. Города в VK порталах будут сменять друг друга на протяжении всего дня.