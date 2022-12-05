Технологии 05 декабря 2022, 22:30 VK запустила тематические задания для пользователей в честь Дня волонтера Пользователи VK» смогут получить баллы за выполнение заданий в честь Дня волонтера

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День волонтера отмечается 5 декабря. В честь этого в сервисе «Другое Дело» при поддержке VK запустили тематические задания. Они призваны напомнить о том, как важно творить добро, и вдохновят на полезные дела и добровольчество тех, кто пока еще не занимается волонтерством.

За выполнение заданий пользователи смогут получить баллы, которые можно обменять на различные бонусы: мероприятия, обучение, скидки, подписки на онлайн-сервисы и другое.

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К примеру, для выполнения задания «Я — волонтер» участникам надо выложить на своей странице «ВКонтакте» фотографию или видео того, как они делали добрые дела в 2022 году.

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Баллы можно также получить за создание «Добро Мема» на тему волонтерства и добровольчества, за размещенное на своей странице поздравление с Днем волонтера, снятый клип с маской «Дай пять волонтеру!» или за прохождение психологического теста «Какой ты волонтер?».

Кроме того, на платформе можно пройти курс в Добро.Университете. Там у пользователя есть возможность изучить основы волонтерства и особенности этой деятельности в разных сферах.

Подготовили тематические активности различные сервисы VK. Например, VK Видео составил подборку «Доброе кино», а популярный клипер Артур Диланян написал и исполнил песню про волонтера. Видео можно увидеть на его странице в VK Клипах.

На Добре Mail.ru появился раздел для желающих стать волонтером. На сайте теперь можно помочь и делами. Для этого нужно выбрать одно из добрых дел в новом разделе «Волонтерство». Там показаны актуальные запросы платформы ДОБРО.РФ от фондов-партнеров Добра Mail.ru и других организаций.