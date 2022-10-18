VK запустила бесплатную обучающую платформу для бизнеса | 360°

Технологии 18 октября 2022, 16:21 VK запустила бесплатную обучающую платформу для бизнеса Компания VK запустила бесплатную обучающую платформу для предпринимателей РИА «Новости»

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VK запустила бесплатную обучающую онлайн-платформу для предпринимателей. Предполагается, что ресурс станет базой знаний об инструментах соцсети для продвижения бизнеса. Любые предприятия и индивидуальные предприниматели смогут найти здесь полезные материалы.

Обучиться на платформе могут как предприниматели с большим опытом, так и новички. Платформа построена на коротких материалах (поэтому много времени на их освоение тратить не придется) и ориентирована на практику. Проходить курсы и изучать статьи можно в любом удобном ритме, а грамотная навигация позволит любому пользователю найти именно тот контент, в котором он нуждается. В числе экспертов — команда VK и опытные специалисты.

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"Единая база знаний от экспертов компании поможет быстро освоить простые инструменты для запуска и продвижения бизнеса в соцсетях, на ресурсах VK и в партнерской сети. Материалы будут полезны предпринимателям, владельцами сообществ, интернет-маркетологам, SMM-менеджерам и другим специалистам", - отметили в пресс-службе VK.

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Первый пилот — курс для новичков «Как вести бизнес во "ВКонтакте"» — запустили в августе. Обучение уже прошли более 300 тысяч пользователей.

"Команда VK продолжит развивать платформу, дополнять и обновлять обучающие материалы. В будущем пользователи смогут дополнительно пройти сертификацию, чтобы подтвердить свой опыт в работе с инструментами VK", - добавили в пресс-службе компании.

Помимо прочего, платформа позволяет следить за анонсами мероприятий и записываться на них в онлайн-режиме.