Технологии 03 февраля 2023, 15:21 VK запустила набор на бесплатные курсы Digital Camp по трем направлениям РИА «Новости»

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VK 3 февраля запускает бесплатный образовательный проект Digital Camp. Для участников предлагают обучение по трем направлениям — «UX-исследования», «Управление продуктом и проектом в IT», «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT», сообщили в пресс-службе компании.

Проект рассчитан на студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов нетехнических специальностей и недавних выпускников. Участники Digital Camp получат знания и компетенции, которые позволят сделать первые шаги в IT и по результатам обучение присоединиться к команде компании.

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Руководить образовательным процессом в Digital Camp будут эксперты VK. На практических занятиях предстоит решать реальные бизнес-задачи из практики проектов VK. Кроме основных курсов, в рамках проекта проведут открытые лекции для всех желающих.

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«Мы стремимся к тому, чтобы развиваться в сфере IT и приобщаться к опыту ведущих специалистов отрасли с помощью наших образовательных программ могли как можно больше молодых людей. Поэтому в этом году впервые в рамках Digital Camp будут проходить открытые лекции», — рассказала директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK Анна Степанова.

пресс-служба VK

Благодаря открытым занятиям ребята, которые не пройдут серьезный отбор в программу, все равно смогут получить знания напрямую от экспертов отрасли.

Обучение начнется 28 марта. Занятия организуют в гибридном формате, чтобы их можно было совмещать с учебой. В рамках направления «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT» можно будет освоить цифровые инструменты для создания маркетинговых проектов, их анализа и оценки эффективности.

Студентов направления «Управление продуктом и проектом в IT» научат запускать проекты, руководить ими и сопровождать на всех этапах — от идеи до лонча. Кроме того, они познакомятся с бизнес-метриками и конкурентным анализом.

На курсе «UX-исследования» участникам предстоит научиться самостоятельно проводить исследование, начиная от дизайна и заканчивая представлением результатов.

Подать заявку на участие в проекте можно до 8 марта на сайте «VK Образования». Те, кто хочет стать участником Digital Camp, должны будут пройти тестирование и записать видеовизитку.

Кандидаты, которые не смогут пройти отбор, получат доступ к открытым лекциям по всем трем направлениям. Они смогут в прямом эфире задавать вопросы преподавателям и выполнять домашние задания. Самих активных слушателей пригласят на мероприятие в офис VK.