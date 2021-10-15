VK запустил сервис с видео из «ВКонтакте» и «Одноклассников»

«ВКонтакте» запустила новую видеоплатформу «VK Видео». Об этом сообщили СЕО и СТО соцсети и «VK Видео» Марина Краснова и Александр Тоболь.

Ежедневная аудитория видеосервиса в России составляет более 40 миллионов человек благодаря объединению видеоресурсов «ВКонтакте», «Одноклассников» и всех продуктов компании VK, сообщил ТАСС.

По словам Красновой, зрители платформы ежегодно смотрят более двух миллиардов уникальных роликов, а авторы загружают более 250 миллионов видео.

«Теперь у нас единый видеоплеер, одна команда и единая технология — все это позволяет нам быстрее создавать и внедрять новые технологии и решения», — добавила она.

Тоболь отметил, что объединение технологий позволяет предоставлять аудитории уникальные технологии, например, технологию NeuroHD. Это нейросеть для автоматического улучшения качества видеокартинки.

«Этим и другими инновациями в видео мы поделимся в ближайшем будущем», — пообещал он.

В «VK Видео» также должны появиться панорамные ролики и приложение для просмотра видео на Smart TV.