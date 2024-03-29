Технологии 29 марта 2024, 02:03 «VK Видео» в Apple TV. Появилась бета-версия приложения для телевизионных приставок Бета-версия приложения «VK Видео» для приставок Apple TV вышла на tvOS Пресс-служба социальной сети VK

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Бета-версия приложения «VK Видео» стала доступна для телевизионных приставок Apple TV. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

«Мы хотим сделать просмотр видео еще более удобным и доступным для наших пользователей, и новое приложение — один из шагов в этом направлении», — рассказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов.

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По его словам, «VK Видео» продолжает развиваться, предлагая пользователям новые возможности, чтобы удовлетворить их потребности в разнообразном и качественном видеоконтенте.

Приложение имеет понятный интерфейс, позволяет легко искать авторов контента и видео, а также создавать персонализированные плейлисты. Его особенность — просмотр любого контента из библиотеки «VK Видео» без предварительной авторизации.

Пользователи также смогут использовать функции жалоб и блокировки нежелательного контента, легко переключаться между своими устройствами, а также регулировать качество видео в зависимости от скорости интернета.

Что касается контента, то в приложении доступны к просмотру новости телеканалов, различные шоу и видео блогеров, фильмы и сериалы, а также спортивные трансляции.

В приложении собраны восемь разделов для удобства пользователей — «Рекомендуем», «Дети», «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт», «Киберспорт и игры» и «Подписки».