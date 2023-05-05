Технологии 05 мая 2023, 09:26 VK приступила к созданию аналога Tinder — СМИ «Ведомости»: VK создает приложение знакомств, которое отчасти заменит Tinder Unsplash

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VK работает над приложением для знакомств, где пользователей не смогут идентифицировать через аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Запустить приложение могут уже этим летом, рассказали знакомые с ситуацией источники газеты «Ведомости».

Во «ВКонтакте» уже есть сервис для дружеского и романтического общения «VK Знакомства», аудитория которого составляет более 22 миллиона уникальных пользователей и продолжает расти. Однако, как отметили собеседники издания, некоторых смущает вероятность наткнуться на кого-то из друзей или коллег в сервисе знакомств. Поэтому логично будет выделить функционал знакомств в отдельную площадку. Если приложение будет удобным и его правильно позиционируют, его аудитория сможет вдвое превысить число пользователей «VK Знакомств».

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Источники отметили, что вряд ли получится полноценно конкурировать с Tinder, Pure и Badoo, где можно было познакомиться и с иностранцами, но вполне можно «отъесть» долю у «Мамбы», LovePlanet, «Фотостраны» и «ДругВокруг».

Владелец Tinder уйдет из России 30 июня.