VK попросила Apple объяснить причину удаления приложений из App Store | 360°

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VK попросила Apple объяснить причину удаления приложений из App Store

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Компания VK отправила запрос в Apple в связи с исчезновением приложений холдинга из AppStore. Американскую корпорацию попросили объяснить причину удаления программ.

«VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в AppStore. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple», — заявили в VK.

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Как уточнили в компании, все ранее установленные на смартфонах программы продолжают работать в прежнем режиме.

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Ранее из магазина AppStore для iOS пропало приложение социальной сети «ВКонтакте». Также пользователи больше не могут скачать сервисы «VK Музыка», «VK Клипы» и «Мессенджер». При этом в магазине приложений для Android Google Play все программы холдинга VK остались.

В начале сентября Apple провела осеннюю презентацию новых моделей гаджетов. Среди устройств был iPhone 14 с функцией спутникового телефона. Смартфон будет доступен российским покупателям, но его цена будет значительно выше из-за параллельного импорта. Еще компания показала iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и Pro Max.

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