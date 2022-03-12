VK поддержит малый и средний бизнес

VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса. На платформе «Бизнес ВКонтакте» предприниматели могут использовать все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в Сети. Об этом сообщили в сообщении VK.

«Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу (во „ВКонтакте“ — прим. ред.) и организовать все процессы», — сказано в сообщении.

Во «ВКонтакте» уточнили, что предприниматели могут воспользоваться поддержкой круглосуточно. Также им всегда доступна актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов. VK дополнительно усилил службу поддержки — это позволит оперативно обрабатывать все обращения, число которых выросло.

В компании отметили, что сохранить уже существующих подписчиков с других платформ позволит инструмент создания коротких ссылок и генератор QR-кодов. Чтобы начать работу в соцсети, достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах.