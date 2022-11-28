Технологии 28 ноября 2022, 20:04 VK анонсировала старт нового IT-чемпионата с призовым фондом в четыре миллиона рублей «ВКонтакте» пригласила разработчиков принять участие в восьмом чемпионате VK Cup "ВКонтакте"

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На площадках All Cups и Codeforces состоится восьмой чемпионат среди разработчиков приложений VK Cup. В рамках соревнований выявят сильнейших специалистов по олимпиадному программированию, мобильной разработке и машинному обучению, сообщили в пресс-службе социальной сети. Там уточнили, что призовой фонд турнира составит четыре миллиона рублей.

В этом году участников ждет нововведение — они смогут принять участие в разработке на Go и JavaScript. Задания для них придумают специалисты «ВКонтакте», «Дзена», сервиса «Почта Mail.ru» и Департамента рекламных технологий VK.

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До 18 декабря в режиме онлайн состоятся квалификационный и отборочный этапы, а 4 января 2023 года начнутся испытания, в которых примут участие по 256 лучших конкурсантов в каждом направлении. За выход в финал они поборются до 16 января.

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"ВКонтакте"

Итоговый раунд пройдет 4–5 февраля в штаб-квартире VK в Москве. За победу сразятся 80 человек. Призовой фонд распределят следующим образом: по 300 тысяч рублей вручат четырем победителям, занявшие вторые месте получат по 250 тысяч, обладателям третьих мест выделят по 150 тысяч, а замкнувшие четверки получат по 100 тысяч рублей.

Технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь напомнил, что впервые VK Cup прошел в 2012 году — тогда это был турнир по спортивному программированию. За все время организаторы получили более 35 тысяч заявок на участие в мероприятии из 50 стран. Общий призовой вонд составил 37 миллионов рублей.

«Мы создаем и развиваем продукты, которыми пользуются миллионы людей, — от разработчиков это требует серьезной ответственности и постоянного самосовершенствования», - отметил он.

Для участия в VK Cup нужно достичь возраста 14 лет и пройти регистрацию по олимпиадному программированию доступна по ссылке. Соревнования по другим дисциплинам проведут на платформе All Cups.

Аналитики ВЦИОМ выяснили, что школьники предпочитают общаться в Сети через приложения «ВКонтакте» или «VK Мессенджере». Telegram занял второе место по популярности.