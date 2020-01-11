Вице-премьер назвал «ахиллесову пяту» российской космонавтики

Обеспечение рентабельности и выход на серийное производство является сейчас «ахиллесовой пятой» космической отрасли России. Такое заявление сделал вице-премьер страны Юрий Борисов.

«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность, и выйти на серийное производство. Это „ахиллесова пята“ отрасли сегодня», — приводит его слова РИА «Новости».

По мнению Борисова, руководство Роскосмоса должно найти реальные способы оздоровить отрасль. Он также отметил, что Россия должна гордиться космической индустрией страны и для этого есть все необходимые возможности.

Вице-премьер добавил, что неблагоприятная ситуация в космической отрасли возникла в 1990-е годы.

«Это и объективная нехватка средств, и увлечение использованием западной элементной компонентной базы, которая привела в условиях санкционного воздействия к остановке или передвижке вправо работ. Эти все вещи необходимо учесть и парировать, хиджировать эти риски», — заключил Борисов.

Ранее стало известно, что Роскосмос готовит предложения об изменениях в законах о госзакупках, чтобы не допустить разорения некоторых своих предприятий.