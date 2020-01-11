Вице-премьер назвал «ахиллесову пяту» российской космонавтики
«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность, и выйти на серийное производство. Это „ахиллесова пята“ отрасли сегодня», — приводит его слова РИА «Новости».
По мнению Борисова, руководство Роскосмоса должно найти реальные способы оздоровить отрасль. Он также отметил, что Россия должна гордиться космической индустрией страны и для этого есть все необходимые возможности.
Вице-премьер добавил, что неблагоприятная ситуация в космической отрасли возникла в 1990-е годы.
«Это и объективная нехватка средств, и увлечение использованием западной элементной компонентной базы, которая привела в условиях санкционного воздействия к остановке или передвижке вправо работ. Эти все вещи необходимо учесть и парировать, хиджировать эти риски», — заключил Борисов.
Ранее стало известно, что Роскосмос готовит предложения об изменениях в законах о госзакупках, чтобы не допустить разорения некоторых своих предприятий.