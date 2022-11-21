Технологии 21 ноября 2022, 11:17 Вице-мэр Москвы Ефимов: 125 новых решений появилось в «Банке технологий» в 2022 году Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

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Число высокотехнологичных решений в московском «Банке технологий» увеличилось на 50%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, в этом году в «Банк технологий» для промышленных предприятий вошли 125 новых решений. Речь идет о технологиях автоматизации поиска материала по заданным свойствам, платформе для управления контентом и автоматизации документооборота, облачном сервисе мониторинга строительных работ и цифровом двойнике предприятия, копия которого помогает улучшить эффективность процесса производства.

Производства могут использовать их для модернизации действующих мощностей или запуска новых линий. Всего сегодня «Банк технологий» включает свыше 240 технологических разработок более чем от 150 вендоров Владимир Ефимов заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что все новые решения, которые вошли в «Банк технологий», являются отечественными. Благодаря им городские предприятия могут полностью обеспечить технологическую безопасность и идти своим уникальным путем. Он пояснил, что только за октябрь в «Банк» вошли 22 новых решения.

Рост заявок на включение в городской «Банк» связан с высокой потребностью московских производителей в импортозамещающих технологиях. Мы ожидаем, что такая динамика продолжится Владислав Овчинский руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

В «Банке» представлена российская компания «АСКОН». Предприятие занимается разработкой программных решений для промышленности, которые уже действуют на многих столичных заводах и в конструкторских бюро. Директор по стратегическому маркетингу в машиностроении АСКОН Павел Щербинин заверил, что такие информационные сервисы являются полезным инструментом для развития региональной промышленности.

«Банк технологий» доступен на московском Инвестиционном портале. Стать вендором столичного портала можно, оставив заявку на странице «Банка технологий»