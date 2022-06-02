Вице-мэр Ефимов: резиденты технополиса «Москва» создали 1,3 тысячи новых рабочих мест

Компании-резиденты ОЭЗ «Технополис „Москва“» за 2021 год создали 1,3 тысячи новых рабочих мест, общее количество сотрудников достигло почти 8,5 тысячи человек. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Количество сотрудников столичной ОЭЗ к началу 2022 года превысило 11 тысяч человек, из них почти 8,5 тысячи — специалисты из 90 компаний-резидентов, сообщил вице-мэр.

«Всего за 2021 год на таких предприятиях появилось 1,3 тысячи дополнительных рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Лидером по созданию новых рабочих мест в 2021 году стал кластер медицинских технологий и биофармацевтики. Резидентами особой экономической зоны являются 20 таких предприятий, число их сотрудников за прошлый год выросло на 1,1 тысячи человек, что в пять раз больше, чем в 2020 году.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что более половины работников компаний ОЭЗ «Технополис „Москва“» заняты на предприятиях по производству микроэлектроники. Около 1,5 тысячи сотрудников работают в кластере медицины, примерно тысяча трудится в IT-отрасли. Еще около 250 специалистов занимаются строительными материалами, и 200 сотрудников работают с энергоэффективными технологиями, рассказал Овчинский.