Вице-мэр Ефимов: машиностроительная отрасль Москвы сохранила стабильный рост производства

Московские машиностроительные предприятия в 2021 году нарастили объемы производства почти в четыре раза, и отрасль продолжает стабильно расти. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичные предприятия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличили объемы изготавливаемых машин, а также насосного, компрессорного, лифтового и другого оборудования в 3,95 раза. В 2022 году рост продолжился: уже за январь и февраль выпустили на 95,7% больше продукции, чем за первые два месяца прошлого года.

Вице-мэр уточнил, что в Москве работают 249 производителей машин и оборудования, из них 47 средние и крупные. Гидравлическое и пневматическое оборудование в столице выпускают 14 компаний. Печи и термокамеры производят девять предприятий. Холодильное и вентиляционное оборудование делают 18 организаций.

Москва считается лидером в производстве лифтового оборудования. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что производством подъемно-транспортной техники в столице занимаются 18 предприятий, из них четыре специализируются на лифтах.

«Всего в России в 2021 году, по данным Росстата, было выпущено более 31 тысячи лифтов, а на Москву пришлась половина — порядка 15 тысяч. Эта продукция поставляется по всей стране и устанавливается в различных учреждениях и жилых домах», — сообщил Овчинский.

Среди крупнейших производителей — Щербинский лифтостроительный завод, производящий грузовые и пассажирские подъемники. Статус промышленного комплекса позволяет компании использовать льготные ставки налога на прибыль и аренды земли, уменьшенный вдвое налог на имущество, а также земельный налог, сниженный на 80%.