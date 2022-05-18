Вице-мэр Ефимов: еще два корпуса возведут на площадке «Алабушево» в ОЭЗ Москвы

Два дополнительных корпуса построят на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва“». Запуск новых производств позволит создать более 500 рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Два лабораторно-промышленных корпуса общей площадью порядка 40 тысяч квадратных метров планируют возвести на площадке «Алабушево» к 2024 году. Вице-мэр Москвы рассказал, что в них производственно-складские цеха, административно-офисные и санитарно-бытовые помещения, медпункты, службы контроля качества, диспетчерские, а также зоны отдыха и столовые.

«Доля лабораторно-промышленных помещений составит 60% от общей площади корпусов. В целом здания займут около 38 тысяч квадратных метров, что больше, чем у трех аналогичных объектов, построенных в прошлом году», — отметил Ефимов.

На крупнейшей в составе столичной ОЭЗ площадке «Алабушево» есть три лабораторно-промышленных корпуса и административное здание, которые предоставляются компаниям в аренду. Остальные объекты построены или строятся самими резидентами для своих производств. В «Алабушево» уже размещены 50 инновационных компаний.