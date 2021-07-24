Вирусы стали маскировать под файл установки Windows 11

Поддельный установщик операционной системы Windows 11 стал распространяться по Сети. Вместо нужных файлов он оставляет в компьютере вирус. Об этом предупредили сотрудники «Лаборатории Касперского».

«Операционная система Windows 11 еще официально не вышла, но уже доступна для скачивания и предварительного знакомства. И этим, конечно же, пользуются злоумышленники, пытающиеся подсунуть пользователю зловреды под видом новой ОС», — сообщили на сайте компании.

Специалисты пояснили, что хакеры распространяют в Сети файл под названием 86307_windows 11 build 21996,1×64 + activator.exe. Для большей убедительности злоумышленники сделали файл объемом 1,75 гигабайт. Но большую часть места занимают бесполезные данные.

Во время запуска вредоносной программы начинается обычная установка, а затем на компьютере появляются рекламные приложения. В некоторых случаях пользователи скачивают программы, с помощью которых хакеры получают личную информацию. Специалисты советуют не скачивать операционную систему до дня официального релиза.