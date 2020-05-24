Вирус, но не корона. Эксперт рассказал, как обезопасить смартфон от хакерских атак

«Если пользователь понял, что его телефон взломан, подвергся атаке, нужно сразу отключить телефон от всех сетей (Wi-Fi, мобильные сети, Bluetooth)», — посоветовал специалист.

Потом нужно вспомнить, как вирус мог попасть в смартфон — через новое приложение или через браузер. Если причиной стало приложение, надо удалить его. Если виноват интернет, нужно перестать пользоваться выбранной Wi-Fi-сетью — скорее всего, она небезопасна. Пароли от личных кабинетов при необходимости тоже лучше поменять, чтобы хакеры не зашли и туда.

Чтобы атаки не ваш смартфон не повторялись, эксперт советует устанавливать сложные пароли, не связанные с датами рождения и именами родственников. Еще не стоит забывать об обновлении программ — именно в них содержатся инструменты, отвечающие за безопасность интернет-трафика.

Еще один совет — не открывать сомнительные письма, в их числе — сообщения о победе в неизвестных конкурсах и лотереях. Вредоносные вирусы могут добраться и до сведений о номерах ваших карт, если такие записаны в телефоне. Поэтому лучше эти данные там не хранить, подчеркнул Мясоедов.

Ранее стало известно, что мошенники научились обманывать клиентов банков через приложения.