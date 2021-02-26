Вирус, который выманивал у пользователей деньги, нашли в Google Play

Мошенническое приложение, которое под видом цифровой бонусной карты выманивало у пользователей деньги, обнаружили в Google Play. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского».

Эксперты отметили, что обнаружили в одном из популярных мессенджеров фейковую рассылку с рассказом об акции, которую организовала одна из крупных торговых сетей. Специалисты зафиксировали ее в феврале: в сообщении содержалась ссылка на приложение из Google Play. Пользователям предлагали получить бонусную карту — чтобы пользоваться ей, нужно было оформить платную подписку.

«В реальности приложение оказывалось почти пустым: при запуске пользователю показывалась картинка с логотипом магазина и предложением оформить карту, при нажатии запускался процесс покупки. У пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал», — рассказали в «Лаборатории Касперского».

Там отметили, что троянец скрывался под видом более 20 разных программ и брендов. Пользователи могли получить его под видом бонусной карты не только этого магазина, но и других популярных в России дисконтных, бонусных и подарочных карт самых разных брендов. Кроме того, троянец маскировался под приложение для кастомизации тем и заставок на смартфон, а также под приложение с читами для популярной мобильной игры.

В среднем за подписку нужно было платить 600 рублей в неделю. В «Лаборатории Касперского» отметили, что только одно из целого списка приложений установили более 10 тысяч пользователей. Специалисты отметили, что многие пользователи не сразу понимают, что стали жертвами мошенников и скачали зараженное вирусом приложение. Их бдительность усыпляют с помощью использования узнаваемых цветов и логотипов бренда.

«У найденных поддельных приложений были высокие оценки и много положительных откликов. Вероятнее всего, они действительно были фейковыми, поскольку написаны по единому шаблону с отзывами не о самом приложении, а о магазине или бренде», — уточнили в «Лаборатории».