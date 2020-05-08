Виртуальный парад с участием кораблей Советского флота запустили в игре World of Warships

Компания Wargaming выбрала для площадки игру World of Warships. 25 кораблей Советского Союза проследовали кильватерным строем. Парад озвучивал народный артист России Евгений Хорошевцев. Он ведет парады Победы на Красной площади в Москве уже более 10 лет.

Геймер с 15-летним стажем Иван Хлынин не осуждает проект Wargaming, но в то же время относится к нему со скепсисом.

«Ничего плохого в этом нет, но я считаю, что популярности в будущем не будет. Зачем напоминать молодому поколению о парадах еще и в играх, если у нас и так в каждой школе, университете, городе проходит военно-патриотическое обучение молодежи? Людям в первую очередь нужно напоминать, что война — это плохо и что нужно оставаться людьми, а не показывать танки и самолеты», — пояснил Иван.

Павел Киряев был сотрудником нескольких компаний, которые занимаются разработкой шутеров. Он отметил, что виртуальный парад вряд ли сможет получить поддержку у целевой аудитории игр.

«Думаю, лучший альтернативный вариант — провести видеозапись с трансляцией. Потомки не успели еще забыть события и не стоит таким образом им их напоминать», — считает Павел.

Однако большинство поклонников игры не согласились с мнением Хлынина и Киряева. Зрители, которые посмотрели виртуальный парад, высоко оценили идею.

«Парни, это неимоверно классная идея! Всем, кто играет в World of Warships, респект за поддержку парада!»; «Супер! Не только реалистично все показали, но и даже характеристики кораблей привели! Вы лучшие!»; «Крутой ролик, сегодня вечером папе покажу его, он всю жизнь свою флоту посвятил. Классно сделали», — написали пользователи.