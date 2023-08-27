Технологии 27 августа 2023, 22:35 Виртуальный двойник Макрона ответил на вопросы французов Parisien: созданный ИИ двойник Макрона больше суток отвечал на вопросы французов РИА «Новости»

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Созданный искусственным интеллектом двойник президента Франции Эммануэля Макрона больше суток отвечал на вопросы французов на стриминговом сервисе Twich. Виртуальный «Макрон» получил больше миллиона вопросов, сообщила газета Le Parisien.

Беседу с двойником можно было начать фразой «! yomanu» («Йо, Маню!»), это фамильярное обращение к Макрону. На пике популярности стрим смотрели 1,3 тысячи уникальных пользователей. За сутки на страницу сервиса заходили 50 тысяч человек. В чате юзеры задавали «Макрону» каверзные вопросы и пытались запутать ИИ.

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Виртуальный «Макрон» на просьбу прокомментировать отношение с президентов России Владимиром Путиным ответил: «Вы вежливо здороваетесь, но между вами есть легкое недоверие». Один из пользователей спросил, правильно ли будет отправить на Украину водяные пистолеты, на что двойник французского президента ответил: «Да, только если это подразумевает желание подарить им быструю и влажную смерть»

Создатель алгоритма Анис Айари отметил, что пытался сделать виртуального «Макрона» политкорректным, но «разрешил» ему выходить за рамки и немного конфликтовать с пользователями. На разработку виртуального «Макрона» у Айари ушло около 40 часов работы.