27 августа 2023, 22:35
Виртуальный двойник Макрона ответил на вопросы французов
Parisien: созданный ИИ двойник Макрона больше суток отвечал на вопросы французов
Созданный искусственным интеллектом двойник президента Франции Эммануэля Макрона больше суток отвечал на вопросы французов на стриминговом сервисе Twich. Виртуальный «Макрон» получил больше миллиона вопросов, сообщила газета Le Parisien.
Беседу с двойником можно было начать фразой «! yomanu» («Йо, Маню!»), это фамильярное обращение к Макрону. На пике популярности стрим смотрели 1,3 тысячи уникальных пользователей. За сутки на страницу сервиса заходили 50 тысяч человек. В чате юзеры задавали «Макрону» каверзные вопросы и пытались запутать ИИ.
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Виртуальный «Макрон» на просьбу прокомментировать отношение с президентов России Владимиром Путиным ответил: «Вы вежливо здороваетесь, но между вами есть легкое недоверие». Один из пользователей спросил, правильно ли будет отправить на Украину водяные пистолеты, на что двойник французского президента ответил: «Да, только если это подразумевает желание подарить им быструю и влажную смерть»
Создатель алгоритма Анис Айари отметил, что пытался сделать виртуального «Макрона» политкорректным, но «разрешил» ему выходить за рамки и немного конфликтовать с пользователями. На разработку виртуального «Макрона» у Айари ушло около 40 часов работы.
Искусственный интеллект
Эммануэль Макрон
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