Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28%

КомпанияTele2 подвела прошлогодние итоги по развитию MVNO. Общая база абонентов виртуальных операторов, которые работают на этой сети, превысила 4,8 миллиона. Монетизация направления подтверждается двузначными темпами роста выручки Tele2.

Доход от развития MVNO за отчетный период вырос более чем в полтора раза. Tele2 не только развивала самый динамичный сегмент банковских операторов, но вышла на новое направление по запуску проектов для известных медийных личностей.

База более 20 виртуальных операторов, которые работают на сети Tele2, выросла на 28% по сравнению с 2019-м и превысила 4,8 миллиона. Выручка компании от MVNO-сегмента в прошлом году увеличилась на 55%.

Драйвером развития направления MVNO стали банковские виртуальные операторы. Доходы от их работы увеличились на 73%, а абонентская база показала рекордный для стагнирующего рынка рост на 32%.

Все банковские операторы работают на Tele2

Все банковские операторы России работают на сети Tele2. В конце прошлого года тройка банковских MVNO («Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл») пополнилась еще одним проектом. Своего виртуального оператора на сети Tele2 создал «Газпромбанк».

Рост выручки и числа клиентов обусловлен и созданием новых MVNO-проектов. Так, в первом полугодии 2020-го Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию оператора «Воентелеком» в партнерстве с Министерством обороны.

Сейчас «Воентелеком» работает на базе Tele2 в четырех регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Калининграде.

В прошлом году Tele2 запустила проекты в принципиально новых рыночных нишах. Компания доказала, что создать MVNO могут не только банки или сетевые ретейлеры, но и известные персоны с лояльной аудиторией.

Привлечение активных деятелей

В сентябре на рынке появился Migo Mobile от бизнес-блогера Азама Ходжаева. Компания сделала упор на создании сообщества предпринимателей и привлечении активных людей, которые хотят развивать свои проекты.

Запуск оператора в партнерстве с блогером стал уникальным бизнес-кейсом в России и мире, когда MVNO-проект основан на эксклюзивном контенте — главном преимуществе проекта.

В декабре 2020 года о создании виртуального оператора Eagle Mobile объявил действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Оператор запустился на инфраструктуре Tele2 под собственным брендом.

Интеграцию реализовали по модели light MVNO. Команда MVNO-дирекции Tele2 помогла разработать ряд продуктовых «фишек» нового оператора: групповую скидку на пользование услугами связи, участие в благотворительной программе, честные тарифы с защитой от подписок.

Кроме того, в августе прошлого года Tele2 запустила MVNO для «Глонасса» в сегменте интернета вещей. Виртуальный оператор позволил расширить зону покрытия сети связи для российской системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

Проект помог повысить безопасность на дорогах страны и улучшить качество мониторинга коммерческого транспорта и грузов. Это отметил директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.

Плюсы запуска MVNO очевидны как для хост-оператора, так и компаний, решающихся на создание своего проекта. Через виртуальных операторов мы активно привлекаем новых клиентов на высоконасыщенном и очень конкурентном рынке Сергей Волков.

По его словам, с помощью MVNO-партнера получают возможность «дотянуться» до тех абонентов, которые с радостью подключают услуги связи от любимого банка, спортсмена или блогера.

«Благодаря MVNO-проекту наши партнеры увеличивают срок жизни клиента в 4-5 раз. Именно услуги становятся связующим звеном между различными экосистемами компаний, что помогает им успешно развивать основной бизнес», — добавил Волков.

Основа успеха любого виртуального оператора, по его словам, заключается в создании правильного продукта и глубоком понимании целевой аудитории.

«Двузначные темпы роста абонентской базы наших партнеров говорят о том, что они преуспели и в первом, и во втором», — подытожил Сергей Волков.