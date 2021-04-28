Виртуальная стройка: КНАУФ представила VR-тренажер, не имеющий аналогов в мире

Компания КНАУФ первой в России запустила VR-тренажер по сухому строительству. Он разработан российской Академией КНАУФ и отечественными программистами.

Студенты Сергиево-Посадского коллежа возводят перегородки прямо во время лекций. Теперь изучать технологии сухого строительства можно в виртуальном пространстве, надев VR-шлем и взяв в руки специальные контроллеры. Тренажер имитирует реальный процесс монтажа системы. По словам разработчиков, у человека возникает ощущение выполнения настоящей работы. При этом тренажер позволяет не только приобрести навыки и знания, но и сравнить свой виртуальный опыт и результат с реальным.

Мы уже установили в Российской Федерации восемь этих VR-тренажеров, планируем передать сейчас в Москву шесть программных обеспечений и 35 программных обеспечений по всей России. Самое главное, что это в мире новая вещь, и это создано в России Янис Краулис Генеральный директор ООО «КНАУФ ГИПС»

VR-тренажер позволит также сэкономить на материалах и инструментах для отработки первичных навыков монтажа перегородок. Студенты проходят обучение в виртуальной мастерской, выполняя действия, моделирующие реальную работу с материалами и инструментами. Всего же программное обеспечение включает два формата монтажа перегородок: обучение и экзамен.

Источник фото: телеканал «360»

В ходе обучения предусмотрены подсказки по технологии монтажа, используемому инструменту и последовательности выполнения работ. В режиме экзамена необходимо самостоятельно собрать перегородку, а программа обязательно учтет количество совершенных ошибок и сформирует подробный отчет. Такие занятия уже проходят в Сергиево-Посадском колледже.

Это было поначалу необычно, даже как-то странно, но заинтересовало сразу. В первый раз, когда нам показали, как это работает, мы собрали перегородку за 30 минут Кирилл Косков Студент ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»

Гипсокартон, утеплитель, даже шурупы — разработчики создали виртуальные копии настоящих строительных материалов. VR-обучение, конечно, полностью не заменит работу руками, но поможет запомнить последовательность действий и технику монтажа, а полученные знания ребята применят на практике.

Дети получают новые знания и навыки, они окунаются в эту цифровизацию образования. Мы ушли от парт, ушли от того, что мы только сидим, или делаем что-то руками. Мы ушли в виртуальный мир, где можем уже со знанием строить определенные конструкции. Это супер! Галина Носырева Директор ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»

С помощью новейших технологий в строительную отрасль планируют привлечь молодежь. Помимо студентов научиться возводить перегородки из гипсокартона может любой желающий — на обычном компьютере с помощью мышки.