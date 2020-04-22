Виктория Боня связала коронавирус с вышками 5G. Ученый объяснил, почему она не права

В Британии родилась теория о том, что по сетям 5G распространяется коронавирус. Ее придерживается и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня. Однако технология 5G всего лишь является следующим поколением сотовой связи, а рядом с людьми вышек вообще нет. Об этом сказала научный сотрудник кафедры «Телекоммуникационные системы» Московского института электронной техники Елена Омельянчук.

«Я могу понять людей, которые опасаются вышек 5G, потому что это новая технология. Все новое обычно пугает людей. Это всего лишь следующее поколение мобильной связи, на смену пятому поколению придет шестое. Самой технологии бояться не следует. Она просто обеспечивает нам новые возможности использования сотовой связи и интернета», — сказала Омельянчук.

Она добавила, что перед установкой какой-либо вышки нужно ее согласовать, так что появление излучающих объектов рядом с местом, где живут люди, вообще невозможно.

Кроме того, по словам эксперта, внедрение технологии происходит очень медленно.

В течение ближайших нескольких лет будут охвачены только города-миллионники. И в некоторых городах-миллионниках сейчас выделены тестовые площадки для тестирования технологии. Так что пока говорить о том, что вышки сотовой связи пятого поколения находятся где-то рядом с нами, вообще не приходится. Елена Омельянчук.

Истерия вокруг технологии 5G началась в Британии. Там родилась теория заговора о том, что именно по сетям 5G распространяется коронавирус. В результате хулиганы повредили около 20 вышек.

Теперь на эту теорию обратила внимание телеведущая Виктория Боня. Она опубликовала рассказ «обычных людей», которые заметили коронавирусные симптомы у тех, кто живет недалеко от вышек 5G. Судя по постам ведущей в Instagram, она считает, что коронавирусом специально всех устрашают, чтобы потом вакцинировать и внедрить чипы в людей.

«Вот и думайте теперь», — заключила Виктория Боня, чего хочется пожелать и ей.