«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома-2» из-за Трампа

Фрагмент второй части новогоднего фильма 1992 года снимали в отеле «Плаза» в Нью-Йорке. В то время пятизвездочной гостиницей владел Трамп. Он получил 30-секундную роль в кинокартине. По сюжету, бизнесмен и главный герой «Одного дома» пересеклись в фойе отеля, и персонаж Трампа подсказал мальчику дорогу.

На странице фильма в «Википедии» 18 декабря появились обновления. Там добавили новую строчку: «18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актером „Один дома-2“, который был привлечен к импичменту Палатой представителей США».

После этого администрация интернет-энциклопедии закрыла для пользователей возможность свободного редактирования этой страницы. Теперь в интернете предполагают, что это событие будет «началом войны за редактирование» на «Википедии».

Ранее Палата представителей США одобрила импичмент Трампу. Большинством голосов конгрессмены проголосовали за резолюцию об отстранении его от власти. Подавляющее количество демократов посчитало, что президент злоупотреблял властью и препятствовал расследованию Конгресса.

Трампа обвиняют в принуждении украинского коллеги Владимира Зеленского возобновить расследование против Хантера Байдена — сына Джо Байдена, возможного соперника главы США на выборах 2020 года. Байден-младший подозревается в коррупции.