Важное 22 февраля 2023, 12:34 «Википедия» дала сбой в разных странах мира Сайт «Википедии» перестал открываться в России и других странах мира Unsplash

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Интернет-пользователи днем 22 февраля не смогли открыть «Википедию». Сайт проекта перестал отвечать в России и других странах мира.

Вместо русскоязычной версии свободной энциклопедии открывалось сообщение об ошибке. Пользователей просили обновить страницу через несколько минут.

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«Наши серверы в настоящее время находятся на обслуживании или возникли технические проблемы», — заявили администраторы.

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Сайт на английском языке открывался без проблем, однако RT рассказал, что сбой произошел не только в рунете — энциклопедия перестала работать в некоторых других странах. В 12:37 доступ восстановили.

«Википедия» — общедоступная интернет-энциклопедия со свободным контентом. В апреле 2022 года Роскомнадзор потребовал ограничить распространение недостоверной информации о спецоперации на Украине и назвал ресурс новым средством информационных атак на Россию. Американская некоммерческая организация Wikimedia, которая владеет сайтом, не сделала этого, и тогда ведомство обязало поисковики предупреждать читателей о нарушении российского законодательства.